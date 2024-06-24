Выездная встреча администрации Чехова с жителями прошла в поселке Новый Быт

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Выездной прием администрации прошел в поселке Новый Быт. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин помог жителям в решении вопросов ЖКХ, содержания и благоустройства территорий.

Руководитель муниципалитета проверил покос травы, состояние теплотрасс, дворов и домов в рамках обхода территории поселка Новый Быт. Он отметил, что состояние спортивных и детских игровых площадок необходимо регулярно мониторить. Обход территории прошел перед выездным приемом администрации.

В Дом культуры «Меридиан» пришло около 55 жителей. Одна из них — 95-летняя труженица тыла Александра Щавелева. Она попросила спилить старые тополя во дворе дома № 33. Также пенсионерке установят новую стиральную машинку.

Уже второй раз в рамках выездной администрации прием граждан ведут представители Молодежного парламента. Они помогают решать проблемы с организацией мест досуга и отдыха, налаживают контакты и координируют жителей на встрече.

«Это очень важное мероприятие, потому что жители могут напрямую общаться с представителями администрации. Это необходимо, чтобы сохранять контакт между администрацией и жителями», — отметила председатель комиссии Молодежного парламента по социально-культурному развитию Василиса Дорогова.

Около 150 вопросов было рассмотрено в рамках выездной администрации, на которую приехали не только жители поселка Новый Быт, но и близлежащих сел и деревень. Напомним, получить консультацию по актуальным вопросам чеховцы могут не только в ходе выездных администраций, но и в территориальных отделах округа.

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