Выездная встреча администрации Чехова с жителями прошла в микрорайоне Ровки

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Более 40 обращений поступило от жителей микрорайона Ровки на выездной встрече с администрацией Чехова. На вопросы отвечали глава городского округа Михаил Собакин, муниципальные депутаты, руководители профильных подразделений, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Специалисты принимали обращения от жителей из Чехова-7, Васькина, Шарапова и Венюкова. Собственники обращали внимание на ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство дворов, содержание многоквартирных домов, газификацию и помощь участникам специальной военной операции. Администрация взяла все вопросы под контроль.

«Наша задача заключается не только в том, чтобы зафиксировать обращения и определить ответственных исполнителей, но также поддерживать постоянную связь с жителями по принципу „второго касания“. При возможности оперативного решения вопроса мы информируем заявителя о завершении работ и приглашаем на место выполненного мероприятия. В случае долгосрочных обязательств мы также будем держать жителя в курсе хода решения обозначенной проблемы», — подчеркнул Михаил Собакин.

Отметим, жители округа могут получить консультацию в территориальных отделах в селах Дубна, Новый Быт и Троицкое.

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