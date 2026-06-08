Выездная ветеринарная акция прошла в парке в Наро-Фоминске

В Центральном парке 5 июня работал выездной пункт Наро-Фоминского территориального ветеринарного управления № 1. Домашние питомцы получили прививки от бешенства и микрочипы.

Чип — отечественная разработка, он устанавливается за несколько секунд, быстро и безболезненно. В случае потери питомца чип помогает быстро найти хозяина. Как говорят специалисты, сегодня это самый надежный способ идентификации животных.

«Если питомец потеряется, именно чип позволяет оперативно установить владельца и вернуть животное домой», — отметила ветеринарный врач Анастасия Сергеева.

Удобство выездного формата оценили многие владельцы. Следующая акция пройдет 24 июня с 10:00 до 15:00 в парке Памяти Наро-Фоминска. Владельцам домашних животных советуют не пропускать такие мероприятия, чтобы обеспечить безопасность своих питомцев.