Выездная вакцинация животных пройдет в Химках

Сотрудники мобильных офисов Госветслужбы будут принимать хозяев домашних животных в сквере Марии Рубцовой в Химках. Специалисты расскажут, как ухаживать за питомцами, а также вакцинируют и чипируют их.

Животным установят безопасные чипы. Это нужно для того, чтобы при необходимости быстро и удобно отследить питомцев. Также ветеринары помогут владельцам зарегистрировать своих четвероногих друзей в единой региональной базе и расскажут, как правильно ухаживать за ними.

Помимо этого, специалисты введут животным вакцину, которая защитит их от распространенных болезней.

Ознакомиться с графиком и подготовить питомцев необходимо заранее.

Выездную вакцинацию проведут 22 июля с 15:00 по 19:00. Посетить ее сможет любой желающий, прием ветеринары будут вести бесплатно.