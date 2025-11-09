Выездная вакцинация против гриппа пройдет в Коломне

Каждую субботу ноября в парках Коломны и Озер будут работать мобильные медицинские бригады. Жители городского округа могут проверить здоровье и пройти вакцинацию от гриппа, не посещая поликлиники Коломенской больницы.

Сделать прививку от гриппа можно будет в следующую субботу, 15 ноября, а также 22 и 29 ноября в парке Мира в Коломне и в парке «Сосновый Бор» в Озерах. В мобильных медпунктах всех желающих ждут с девяти до 12 часов. Кроме того, специалисты Коломенской больницы посетят сельские населенные пункты. 13 ноября бригада приедет в деревню Липитино, 20 ноября — в деревню Речицы, а 27 ноября — в село Комарево.

Стоит обратить внимание, что ноябрь — последний месяц, когда еще можно пройти вакцинацию от гриппа. Прививочная кампания традиционно идет в специализированных кабинетах поликлиник и амбулаторий Коломенской больницы.

«К началу ноября, как правило, большая часть пациентов уже вакцинирована от гриппа. Ноябрь — резервный месяц для тех, кто не успел сделать прививку из-за болезни или по каким-то другим причинам. Это последняя возможность защититься от опасного своими осложнениями заболевания на предстоящий сезон. Первого декабря кампания по вакцинации будет завершена», — отметила заместитель главного врача Коломенской больницы по поликлиническому разделу работы Татьяна Чернышева.