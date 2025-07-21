Выездная вакцинация и чипирование домашних животных пройдет в Химках 22 июля

В Химках позаботятся о хвостатых друзьях — 22 июля пройдет выездная вакцинация и чипирование домашних животных «Прописка для хвоста». Акция состоится в сквере Марии Рубцовой с 15:00 до 19:00.

Специалисты Госветслужбы не только бесплатно сделают прививки и установят микрочипы, но также проконсультируют владельцев по вопросам ухода и здоровья животных.

Процедура чипирования безопасна для питомца и позволяет оперативно идентифицировать его в случае пропажи. Все данные о животных будут адаптированы в региональных условиях.

Акцию организуют Ветуправление Подмосковья, pet-friendly сообщество «Хвост Ньюс» и благотворительный фонд помощи животным «Возьми счастье в дом».

Регистрация, вакцинация и чипирование — это важный шаг к безопасности и здоровью домашних любимцев. Присоединиться к акции можно, пройдя регистрацию по ссылке.