Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Химках 29 августа

Сотрудники мобильного пункта Госветслужбы проведут прием в парке культуры и отдыха Величко городского округа Химки. Сделать прививку своему питомцу прямо во время прогулки каждый желающий сможет 29 августа.

Вакцинацию проведут на площадке у сцены парка с 15:00 до 19:00. Помимо этого, прямо на месте можно будет зарегистрировать своих домашних животных, установить соответствующий чип и внести их данные в единый региональный Реестр. Такие меры помогут в любой момент отследить четвероногих друзей.

«Вакцинация домашних животных — это важная мера профилактики и обеспечения эпидемиологической безопасности. Приглашаю жителей городского округа Химки посетить выездной пункт в парке и воспользоваться возможностью защитить своих питомцев от опасных заболеваний», — прокомментировала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Задать интересующие вопросы можно по номеру телефона: +7 (495) 575 01-91.