Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Балашихе

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Балашиха

8 сентября с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха на парковой территории по улице Заречная состоится выездная вакцинация домашних питомцев, организованная «Территориальным ветеринарным управлением № 5». В рамках акции владельцы смогут не только бесплатно привить своих животных от бешенства, но и поставить их на учет в Реестр домашних животных Московской области, а также провести чипирование.

Мероприятие направлено на защиту животных и жителей от опасного заболевания.

«Для тех, у кого нет возможности посещать коммерческие ветклиники, такая акция — настоящее спасение. Здорово, что в Балашихе есть места, где можно безопасно и бесплатно позаботиться о здоровье своего питомца», — отметила местная жительница Анна Попова.

Для вакцинации владельцам необходимо принести свой паспорт и ветеринарный паспорт животного.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте