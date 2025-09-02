Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Балашихе

8 сентября с 13:00 до 15:00 в городском округе Балашиха на парковой территории по улице Заречная состоится выездная вакцинация домашних питомцев, организованная «Территориальным ветеринарным управлением № 5». В рамках акции владельцы смогут не только бесплатно привить своих животных от бешенства, но и поставить их на учет в Реестр домашних животных Московской области, а также провести чипирование.