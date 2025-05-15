Выездная вакцинация домашних животных от бешенства пройдет в Солнечногорске

Жители Солнечногорска смогут вакцинировать своего питомца от бешенства в мобильном пункте 17, 18 и 25 мая по 18 адресам. Процедуру проводят бесплатно.

Прививку делают отечественным препаратом «Рабикан». За семь-10 дней до вакцинации необходимо дать питомцу средство от глистов, а за два-три дня — обработать от блох и клещей. Также в мобильном пункте можно чипировать и зарегистрировать питомца. Для этого владельцу нужно предоставить свой паспорт и документы животного.

Ознакомиться с адресами и графиком проведения выездной вакцинации можно на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Вакцинация — это единственный способ защитить животное от бешенства. Данное заболевание у животных не поддается лечению, и зараженные особи подлежат немедленной эвтаназии. Призываю владельцев не пренебрегать этой важной мерой безопасности и позаботиться о питомцах, за которых взяли ответственность», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информацию о работе выездных бригад и пунктов вакцинации животных можно получить по телефонам Солнечногорской ветеринарной станции: 8 (925) 470-34-78, 8 (495) 994-13-50.