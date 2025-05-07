Выездная регистрация и чипирование собак пройдут в Дмитрове 13 мая

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции продолжают проводить выездные мероприятия по чипированию, регистрации и вакцинации домашних животных. Ближайшая акция пройдет 13 мая в Яхроме.

По словам заместителя главы Дмитровского муниципального округа Сергея Матреничева, обязательная регистрация и чипирование собак направлены на защиту животных.

«В случае пропажи питомца его будет проще найти и идентифицировать. Если собака окажется брошенной на улице, чип поможет отыскать и привлечь к ответственности недобросовестного владельца. Эта система должна повысить ответственность людей за содержание питомцев и улучшить ситуацию с бездомными животными», — пояснил он.

Владельцы собак заполняют специальную анкету, после этого питомцу вводят микрочип, который зарегистрирован в единой базе данных. Устройство содержит информацию о животном: о хозяине, кличке собаки, породе, месте регистрации, особых приметах и другое.

Врачи Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области «Терветуправление № 2» Дмитровской ветеринарной станции примут жителей и их питомцев в городе Яхрома 13 мая с 16:00 до 18:00 часов в парке имени Ивана Лямина. С собой необходимо взять паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного. При отсутствии ветпаспорта его оформят на месте.

Напомним, что с 1 марта 2025 года регистрация и чипирование обязательны для всех собак.