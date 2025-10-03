Выездная консультация по гаражной и дачной амнистиям пройдет в Одинцове 4 октября

Бюро технической инвентаризации Московской области приглашает жителей Одинцовского городского округа на выездные консультации. Вопросы будут касаться оформления прав на гаражи и садовые дома.

Специалисты бюро лично окажут квалифицированную помощь на месте, разъяснят порядок процедур и помогут с подготовкой необходимых документов. Встречи пройдут 4 октября в 11:00 в гаражном кооперативе «Сокол» в Старом Городке и 5 октября в 11:00 в садовом некоммерческом товариществе «Трансмаш» в деревне Лохино.

Стоит отметить, что в мероприятиях могут участвовать владельцы гаражей и жители округа, которым нужна помощь в оформлении прав на соответствующие объекты. Подробную информацию об услугах можно получить по горячей линии +7 498 568-88-88. Дополнительную информацию можно найти по ссылке или через чат-бота бюро технической инвентаризации Московской области.