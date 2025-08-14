Выездная книжная выставка прошла в селе Ашитково в Воскресенске

Сотрудники Центральной библиотеки и библиотеки села Ашитково организовали выездной чительный зал «Три Спаса августа». Мероприятие прошло в рамках проекта «Аллея читающих людей».

В августе православные верующие отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. Именно этим праздникам посветили выездную книжную выставку.

Читатели поучаствовали в познавательной викторине и мастер-классе, где изготовили на память румяное яблочко — символ щедрого урожая и приближающейся осени.

Юные посетители попробовали себя в увлекательных настольных играх и проявили творческие способности в «Веселой рисовальне». Все желающие поучаствовали в акции буккроссинга «Читающий чемоданчик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.