Выездная группа врачей приедет в Егорьевск

Жители деревни Раменки уже сегодня получат возможность проконсультироваться с врачами узкой специализации, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Мобильная бригада медиков, включающая в себя невролога, гинеколога, эндокринолога и кардиолога, приедет в деревню, чтобы оказать специализированную медицинскую помощь жителям, нуждающимся в консультации данных специалистов.