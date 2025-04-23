Выездная группа врачей приедет в Егорьевск

Фото: Медиасток.рф

Жители деревни Раменки уже сегодня получат возможность проконсультироваться с врачами узкой специализации, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Мобильная бригада медиков, включающая в себя невролога, гинеколога, эндокринолога и кардиолога, приедет в деревню, чтобы оказать специализированную медицинскую помощь жителям, нуждающимся в консультации данных специалистов.

«Выезды узких специалистов позволяют жителям сел пройти по месту жительства осмотр, получить рекомендации по лечению. В ряде случаев пациентам выписываем и направление на госпитализацию», — сообщила заведующая поликлиникой № 3 Виктория Марчева.

Прием врачей мобильной бригады начнется в 9:00 по адресу: деревня Раменки, улица Новая, дом № 24. Для получения консультации необходимо иметь при себе паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

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