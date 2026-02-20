Выездная диспансеризация в Истре провела почти 5 тысяч исследований за год

Передвижной комплекс Истринской больницы выполнил более 3,2 тысячи флюорографических исследований и 1,7 тысячи маммографий по итогам 2025 года. Мобильный комплекс выезжает и в отдаленные населенные пункты, что особенно важно для жителей старшего возраста.

Выездной медицинский пункт оснащен современной медицинской техникой. Здесь можно сдать анализы, сделать электрокардиограмму, флюорографию, маммографию. Цифровое оборудование позволяет проводить исследования быстро и с высокой точностью.

Результаты обследований передаются в единую медицинскую систему, где их изучают специалисты. Это делает мобильную диспансеризацию полноценной альтернативой визиту в поликлинику.

Единственное обязательное условие для прохождения такого обследования — пациент должен быть прикреплен к Истринской клинической больнице.