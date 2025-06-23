Выездная диспансеризация прошла в Центре культуры в Реутове

Выездной осмотр населения прошел в Центре культуры и искусств в Реутове. Медики измерили пациентам давление, пульс, уровень кислорода в крови, рост и вес. После участники прошли ЭКГ и сдали анализы.

Для разных возрастных групп предусмотрен свой комплекс. Например, уровень холестерина и сахара измеряют у всех, а мужчины после 45 лет могут пройти обследование на ПСА — узнать состояние предстательной железы. Бесплатно, раз в 10 лет, положен анализ на гепатит С.

Участникам при необходимости выдали направления на дополнительные обследования — флюорографию, маммографию и анализ на скрытую кровь в кале.

Каждый получил консультацию у терапевта и рекомендации для осмотров у узких специалистов.

Отметим, диспансеризация проводится ежегодно. Жители Реутова могут пройти ее в поликлинике по месту жительства с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу — с 9:00 до 15:00. Выездные форматы обследований организуют регулярно, чтобы сделать диагностику доступней. Например, в мае медики выезжали в отделение МФЦ.