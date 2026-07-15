Выездная диспансеризация прошла в парке в Воскресенске

Формат выездных обследований остается востребованным у жителей Воскресенска. Во время очередного мероприятия гости парка усадьбы Кривякино смогли совместить прогулку на свежем воздухе с заботой о здоровье.

Профилактический осмотр медики провели для всех желающих старше 18 лет. Свое здоровье проверили около 50 человек. Всего с начала теплого сезона диспансеризацию прошли 253 жителя городского округа.

Результаты профилактического осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. По итогам осмотра пациенты получают рекомендации специалистов, а при необходимости — направление на дополнительную диагностику или лечение.

Следует проходить диспансеризацию, ориентируясь на возраст: с 18 до 39 лет — один раз в три года, а с 40 лет и старше — ежегодно.