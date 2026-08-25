Выездная диспансеризация прошла в парке в Воскресенске

Мероприятие состоялось 22 августа в парке усадьбы Кривякино в рамках национального проекта «Здоровье». Свое здоровье проверили 37 жителей муниципалитета.

Обследование провели медицинские работники поликлиники № 6 «Воскресенской больницы». Участники заполнили анкету, прошли измерение роста и веса и получили рекомендации по образу жизни. Также все желающие могли сдать анализ крови на глюкозу и холестерин, пройти флюорографию и маммографию.

Результаты будут доступны в личном кабинете на портале «Госуслуги». С ними можно ознакомиться и прийти на прием к лечащему врачу для получения более подробных рекомендаций.

Следующая, финальная в этом году выездная диспансеризация в парке усадьбы Кривякино, пройдет 5 сентября. Для прохождения исследований при себе необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис.