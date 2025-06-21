Выездная диспансеризация прошла в городском парке в Павловском Посаде

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В городском парке Павловского Посада 21 июня состоялась акция, посвященная поддержанию здоровья жителей округа. С 9:00 до полудня специалисты Павлово-Посадской больницы работали в мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) на открытом воздухе, проводя бесплатную диспансеризацию.

Любой желающий мог без предварительной записи пройти комплекс обследований: измерить артериальное давление, сделать ЭКГ и флюорографию, сдать общий анализ крови с определением уровня глюкозы и холестерина.

Кроме того, врачи-терапевты консультировали участников, определяли их группу здоровья и при необходимости направляли на дальнейшее углубленное обследование в стационар.

Мероприятие привлекло большое количество горожан благодаря удобству и доступности — все процедуры проводились в одном месте без записи.

Медицинские работники подчеркнули, что такие выездные акции способствуют своевременному выявлению проблем со здоровьем и повышают осведомлённость населения о важности регулярных профилактических осмотров.