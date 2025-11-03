Выездная диспансеризация прошла в администрации Зарайска

Жители Зарайска могут проверить свое здоровье в рамках госпрограммы. В округе организуют в том числе диспансеризацию в выездном формате. Накануне такая состоялась в администрации муниципалитета.

При себе нужно иметь лишь медицинский страховой полис. Пройти диспансеризацию можно в Зарайской больнице и на рабочих местах.

На мероприятии в администрации округа свое здоровье проверил в том числе глава Зарайска Виктор Петрущенко.

«Проверять свое здоровье важно. Ранняя диагностика заболеваний позволяет выявить их на начальных стадиях, что делает лечение более эффективным и менее затратным», — добавил Виктор Петрущенко.

Процедура занимает всего несколько минут. Сначала терапевт проводит осмотр, назначает необходимые анализы, а также проверяет зрение и работу сердца и легких.

Сейчас диспансеризацию прошли уже почти 18,5 тысячи жителей округа.