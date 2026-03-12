Выездная диспансеризация прошла на предприятии в Серпухове

Сотрудники организации «Тепло-Изоляционная Компания» 12 марта смогли пройти медицинское обследование прямо на рабочем месте. За полчаса они сдали анализы крови, сделали ЭКГ и флюорографию.

В сезон высокого спроса у работников каждая минута на счету, однако время на здоровье найти можно всегда. Медицинские процедуры организовали без отрыва от производства и очередей. Все больше предприятий Серпухова активно включаются в подобные инициативы.

Глава муниципалитета Алексей Шимко отметил, что забота о себе не требует больших затрат: достаточно найти полчаса, чтобы убедиться, что со здоровьем все в порядке, или вовремя заметить проблему.

Пройти диспансеризацию можно и в поликлинике по месту жительства. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Запись доступна через портал «Госуслуги» или по телефону 122.