Выездная диспансеризация пройдет в Раменском городском парке 21 июня

Раменская больница проведет выездное обследование для жителей округа 21 июня. На площади Победы в Раменском городском парке с 10:00 до 15:00 пациентов будет ждать передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация».

Процедура помогает на ранней стадии выявить хронические неинфекционные заболевания. Они могут стать причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, поэтому необходимы своевременная профилактика и лечение. Предварительно записываться на выездную диспансеризацию не нужно. Пациентов принимают по паспорту и полису обязательного медицинского страхования Московской области.

«Это очень удобно для жителей, так как нет необходимости идти в поликлинику, а во время прогулки на свежем воздухе можно пройти первый этап диспансеризации», — отметила заведующая центральной поликлиникой Людмила Паненкова.