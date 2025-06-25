Выездная диспансеризация пройдет в парке Зарайска 28 июня

В субботу, 28 июня, центральный парк «Победа» станет местом проведения акции, направленной на заботу о здоровье жителей. В парке развернется мобильный пункт здоровья, где все желающие смогут пройти первый этап диспансеризации без предварительной записи и очередей.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» предоставит жителям округа возможность оперативно измерить артериальное давление, сдать необходимые анализы крови для базового обследования, сделать электрокардиограмму и получить первичную консультацию медицинских специалистов. Проводить обследования будут врачи и медицинские работники Зарайской больницы. Мобильный пункт здоровья будет работать с 09:00 до 12:00 в центре досуга и творчества, расположенном по адресу: улица Советская, дом № 28а.

«После обследования вы сможете узнать результаты в личном кабинете на портале „Здоровье“ или у своего терапевта. Если будут выявлены какие-либо отклонения, вас пригласят на второй этап диспансеризации для более детального обследования», — сообщила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Светлана Носикова.

Для участия в акции жителям Зарайска необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и действующий полис обязательного медицинского страхования.