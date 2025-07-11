Выездная диспансеризация пройдет в парке Раменского

В ближайшую субботу, 12 июля, жители округа получат возможность проверить свое здоровье бесплатно, не покидая пределов городского парка. С 10:00 до 15:00 на площади Победы будет работать передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация», предлагающий широкий спектр диагностических услуг.

Инициатива организована Раменской больницей в рамках первого этапа диспансеризации, направленной на раннее выявление заболеваний и профилактику осложнений.

По словам специалистов, одним из главных преимуществ акции является возможность пройти диагностику без предварительной записи. После проведения осмотра и необходимых исследований врач-терапевт предоставит пациенту заключение о состоянии его здоровья и даст рекомендации по дальнейшим действиям. При необходимости врач может направить пациента к узкому специалисту для консультации или на дополнительные исследования. Для участия в диспансеризации потребуется паспорт и полис обязательного медицинского страхования.