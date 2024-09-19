Выездная диспансеризация пройдет в парке «Кривякино» в Воскресенске 21 сентября

Жители городского округа Воскресенск смогут позаботиться о своем здоровье, посетив выездную диспансеризацию, которая пройдет в парке усадьбы Кривякино 21 сентября. С 10:00 до 14:00 на фонтанной площади будет работать специальный павильон, где все желающие смогут пройти медицинское обследование.

Диспансеризация включает два этапа. На первом этапе проводится обследование, которое позволяет выявить наличие факторов риска или подозрения на скрытые заболевания. Второй этап предполагает проведение дополнительных исследований для более детального анализа состояния здоровья.

Для жителей будут доступны такие процедуры, как флюорография, анализ крови на сахар и холестерин, электрокардиограмма, а также измерение роста и веса. Кроме того, участники смогут заполнить анкету и получить консультацию врача-терапевта.

Отметим, что все обследования в рамках диспансеризации проводятся абсолютно бесплатно. Для участия необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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