Выездная диспансеризация пройдет в городском парке в Жуковском 19 июля

Фото: на приеме в городском парке можно было сдать кровь на общие анализы. / Жуковская ОКБ, Ирина Ижиганова

В минувшую субботу, 5 июля, бригада медиков из поликлиники Жуковской областной клинической больницы работала в городском парке. Осмотры проводили в специально оборудованном павильоне.

Экспресс-обследование без предварительной записи мог пройти любой желающий.

«Прогуливаясь по центральной аллее, десять жителей города смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, глюкозу и получить консультацию терапевта», — пояснил исполняющий обязанности заведующего отделением профилактики поликлиники Григорий Макиенко.

Результаты исследований доступны в личном кабинете пациентов на сайте госуслуг.

Акция «Проверь свое здоровье в парке» продолжится и в следующие месяцы. Ближайшие даты — 19 июля, 2 августа, 16 августа и 30 августа. Медики будут ждать горожан в том же месте — в медиацентре городского парка с 10:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.