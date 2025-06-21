Выездная диспансеризация пройдет в городском парке в Чехове 21 июня

Передвижной фельдшерско-акушерские пункт разместят у ворот городского парка культуры и отдыха в Чехове 21 июня с 09:00 до 14:00. А в Чеховской больнице в этот же день проведут Единый день диспансеризации.

Акцию «Проверь свое здоровье в парке» проводят в Подмосковье с 2022 года. Только в прошлом году профосмотры на свежем воздухе посетили почти 11,3 тысячи человек, а за все время проведения акции — более 27 тысяч. В эту субботу жители Чехова смогут проверить основные показатели здоровья, в том числе пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление. Чтобы попасть на прием, необходимо иметь с собой страховой полис и СНИЛС.

Также 21 июня в Чеховской больнице пройдет Единый день диспансеризации. Специалисты проведут исследования, которые помогут выявить возможные проблемы со здоровьем. Проверить состояние своего организма можно будет по адресу: улица Гагарина, дом № 37а. Часы приема — с 09:00 до 13:00.