Выездная диспансеризация пройдет в городском парке Раменского 28 июня

Жители Раменского смогут бесплатно проверить свое здоровье. Для них организуют акцию в местном парке.

Исследования проведут специалисты Раменской больницы. Выездная диспансеризация начнется в 10 часов дня на площади Победы и завершится в три часа дня 28 июня.

Там разместится передвижной медицинский комплекс «Мобильная диспансеризация». Обследования можно будет пройти без предварительной записи. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС Московской области.

«Это позволяет на ранней стадии выявить или предупредить возможные заболевания. На основании проведенных диагностических манипуляций врач-терапевт дает заключение пациенту, и далее участковый терапевт, по необходимости, направит его на дополнительные исследования или к узкому специалисту», — отметила руководитель «Школы здоровья», врач-физиотерапевт Раменской больницы Виктория Догорян.