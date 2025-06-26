Выездная диспансеризация пройдет в Богородском округе 28 июня

Медицинские консультации специалистов Ногинской больницы в рамках выездных диспансеризаций и Дней открытых дверей в Богородском округе проходят регулярно. В ближайшие выходные такие встречи медиков с жителями округа пройдут в очередной раз.

«Это отличная возможность для жителей пройти обследования на наличие изменений в организме и возникновению онкозаболеваний без предварительной записи. На подобные мероприятия мы приглашаем всех, кто заботится о своем здоровье, чтобы не откладывать профилактику на потом», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

28 июня с 10:00 до 13:00 в Центральном городском парке Ногинска будет работать передвижной модуль для прохождения диспансеризации. Сдать анализы и проверить состояние здоровья могут лица от 18 лет и старше.

В Центре амбулаторной онкологической помощи Ногинской больницы в субботу пройдет День открытых дверей. Все желающие старше 18 лет смогут бесплатно пройти комплексное обследование на онкологические заболевания и получить консультации профильных специалистов.

Акция пройдет с 9:00 до 14:00 по адресу: ул. Ремесленная, дом № 1В. Желающим посетить врачей рекомендуют взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований.