Выездная диспансеризация пройдет у озера Сенеж в Солнечногорске 21 июня

В эту субботу, 21 июня, в Солнечногорске на набережной озера Сенеж пройдет общеобластная акция «Проверь свое здоровье в парке». С 10:00 до 13:00 на площадке будет работать мобильный медицинский комплекс.

Все желающие смогут пройти бесплатное обследование, включающее антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, а также получить консультацию врачей. При необходимости специалисты направят пациентов на дальнейшее обследование в поликлинику.

Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования будут доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».

«Профилактика и своевременное обследование очень важны. Они позволяют выявить заболевания на ранних стадиях и облегчить лечение. Акция „Проверь свое здоровье в парке“ позволяет быстро и без посещения медучреждения понять, что происходит с вашим организмом», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, акция пройдет в эти выходные в 34 парках Подмосковья. Эту инициативу проводят с 2022 года, с тех пор диспансеризацию посетили более 27 тысяч жителей Подмосковья. Только в прошлом году профосмотры в парках прошли 11,3 тысяч человек.