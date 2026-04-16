Выездная диспансеризация началась в Истре

Инициатива Истринской клинической больницы уже доказала свою востребованность. За 2025 год в округе провели 205 таких диспансеризаций, в ходе которых медицинское обследование прошли более 3,7 тысячи человек.

Жители могут пройти диагностику в непосредственной близости от дома, без дополнительных временных и финансовых затрат. Особое значение такая форма работы имеет для людей старшего поколения.

В апреле выездной медицинский комплекс будет работать по следующему графику: 13 апреля — Снегири, улица Московская, дом № 33; 15 апреля до 12:00 — Румянцево, Пролетарский проезд, дом № 1; 21 апреля до 12:00 — Кострово; 22 апреля — Новопетровское, улица Советская, дом № 2; 24 апреля до 12:00 — Глебовский, улица Октябрьская, дом № 58А; 28 апреля — Павловская Слобода, улица Советская, дом № 2; 30 апреля — Рождествено, улица Микрорайонная, дом № 5. Время работы во всех населенных пунктах одинаковое: с 09:00 до 14:00.

Возможности комплекса позволяют жителям пройти первый этап диспансеризации в полном объеме, включая первичный прием, анализ крови, ЭКГ, флюорографию и маммографию.

Для прохождения обследования нужно быть прикрепленным к Истринской клинической больнице. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, а пенсионерам — социальную карту.