Выездная диспансеризация и вакцинация от гриппа началась в Реутове

Врачи поликлиник № 1 и № 2 Реутова проводят выездную диспансеризацию и вакцинацию против гриппа. В центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Клен» уже обследовали и привили 48 человек.

Кроме того, медосмотр и вакцинация были проведены для членов клуба «Активное долголетие» в Реутове, впервые после летнего перерыва. Медицинская помощь была оказана 30 участникам в помещении клуба на улице Новая, 3. Врач-терапевт провел осмотр, а также были сделаны расширенный анализ крови и ЭКГ.

Пациентам предлагается выбрать из нескольких видов вакцин от гриппа, пневмонии и пневмококковой инфекции. Медицинская сестра поликлиники № 1 Виктория Сабитова рассказала, что каждые две недели по средам, кроме летнего периода, специалисты проводят диспансеризацию и делают прививки. Если необходимы дополнительные обследования, направляют в поликлинику.

Отметим, что в центре «Клен» в ближайшее время планируется привить и обследовать еще 50 человек. Участники клуба «Активное долголетие» могут заранее записаться на диспансеризацию и вакцинацию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».