Врачи НИКИ детства проведут прием в поликлинике № 2 в Балашихе 26 ноября

26 ноября в поликлинике № 2 Балашихи пройдет выездной осмотр юных пациентов, который проведут специалисты Научно-исследовательского клинического института детства. В составе выездной бригады будут кардиолог, невролог, нефролог, аллерголог и пульмонолог.

Заведующая поликлиникой № 2 Диана Темирова отметила, что это не первый осмотр, организованный для маленьких пациентов.

«В этом году мобильный комплекс уже приезжал в Балашиху. В ноябре он вновь приедет — в детскую поликлинику № 2, в декабре — в детскую поликлинику № 17. Самостоятельная запись к этим специалистам не предусмотрена, детей записывает врач-педиатр по медицинским показаниям», — сказала Темирова.

После осмотра пациенты, если это необходимо, будут направлены в институт для прохождения углубленной диагностики. Это дает возможность детям получить качественную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Мобильный комплекс врачей НИКИ детства оснащен современным медицинским оборудованием и клинико-диагностической лабораторией, что позволяет проводить выездные осмотры в разных округах Подмосковья. Такие мероприятия направлены на улучшение доступности медицинской помощи для детей и их родителей.

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