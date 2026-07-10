Выездная бригада медиков проконсультировала детей в Балашихе

В детском отделении поликлиники № 2 на улице Третьяка в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха сегодня работала выездная бригада специалистов Научно-исследовательского клинического института детства Московской области. Врачи провели консультации и обследования, дав рекомендации прямо на месте.

В составе бригады были опытные профильные специалисты, включая невролога и нефролога. Медики отметили, что подобные выезды значительно облегчают доступ к узкопрофильной помощи для родителей. По их словам, все необходимые специалисты работают в одном месте, что экономит время и силы.

Врачи подчеркнули, что формат выездного приема не снижает качества диагностики. Они берут с собой базовый набор инструментов, позволяющих провести полноценный первичный осмотр. Если требуется углубленное обследование, медики дают четкие рекомендации и помогают сориентироваться по дальнейшим шагам.

Родители, пришедшие с детьми на прием, отметили доброжелательность врачей и понятные объяснения. Одна из мам поделилась, что ей было очень удобно не ехать далеко, а получить всю необходимую информацию на месте.

Состав выездной бригады может меняться. Узнать о предстоящих приемах и специалистах можно у своего участкового педиатра. Он подскажет, как записаться и что подготовить к визиту.

Следующий выезд медиков НИКИ детства запланирован на 17 июля. Бригада посетит поликлинику № 4 в микрорайоне Гагарина. Прием будет идти с 10 утра до 18 часов.