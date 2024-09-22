Администрация провела выездной прием жителей Чехова-7

Администрация городского округа встретилась с жителями Чехова-7 на выездном приеме. На вопросы ответили представители власти и Молодежного парламента, муниципальные депутаты и профильные специалисты.

«Мы просим о том, чтобы руководство Чеховского района организовало общественный муниципальный маршрут общественного транспорта мимо наших садовых товариществ, потому что не у всех пенсионеров есть машины, а если даже они есть, то не все в силу возраста могут ими пользоваться», — сказала Ирина Бирюкова.

Часть вопросов удалось решить на месте, по другим оформили протоколы и взяли на контроль. Проблемы поручили устранить в сроки, которые установили на встрече.

Отметим, жители могут обратиться к профильным специалистам не только на выездных приемах, но и в администрациях территориальных округов.

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