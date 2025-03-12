Выездная администрация прошла в Старой Купавне Богородского округа

Жители Богородского округа успели задать волнующие вопросы главе, его заместителям и профильным специалистам. Выездная администрация в этот раз прошла в центре культуры «Акрихин» в Старой Купавне.

Были взяты в работу вопросы ЖКХ, благоустройства, состояния дорог и медицины.

Жители жилого комплекса «70 лет Победы» рассказали, что у одного из домов нет участка дороги. Автомобили проехать не могут, как и припарковаться. Поэтому собственники попросили заасфальтировать участок. Глава округа поручил сыскать решение ситуации. После мероприятия специалисты выехали на место осмотреть все и сделать фото.

Еще одно обращение по поводу нехватки парковочных мест поступило от жителей дома 14А на улице Октябрьской. Раннее это был долгострой, и договориться с застройщиком не вышло.

«У заявителей были конфликты с жителями соседних домов. Они парковались там, соответственно парковочных мест не хватало. Будем искать возможность размещения или организации парковки где-то в другом месте», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Некоторые проблемы решатся легко, а другие потребуют тщательного изучения, но всем заявителям дадут обратную связь.