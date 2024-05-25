Выездная администрация прошла в пушкинском поселке Лесной

В поселке Лесной городского округа Пушкинский состоялась выездная администрация при главе округа Максиме Красноцветове. Жители озвучили ряд важных вопросов и получили на них ответы и разъяснения от главы округа, его заместителей и министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского.

Один из главных вопросов, который волновал жителей, — строительство дороги Тарасовка — Ивантеевка. Местный житель Артем Старков выразил опасения, что его участки могут попасть под изъятие во время работ. Глава округа пообещал проработать этот вопрос с профильными ведомствами.

Также жители интересовались капитальным ремонтом многоквартирных домов, обустройством футбольного поля и качеством воды.

Антон Велиховский отметил, что новый формат выездных администраций с участием центральных органов исполнительной власти позволяет напрямую услышать мнение жителей и оперативно решать их проблемы.