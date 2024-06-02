Выездная администрация прошла в поселке Черкизово в Пушкинском округе

Жители Черкизово смогли лично задать вопросы главе округа и руководителям подведомственных учреждений на встрече в формате «выездной администрации». Основные темы: благоустройство и движение общественного транспорта.

33 жителя дачного поселка Черкизово пришли на встречу с главой Пушкинского округа и его заместителями, а также руководителями подведомственных учреждений и активистами «Единой России». Озвученные вопросы касались благоустройства территории и обустройства тротуаров, организации дорожного проезда, а также движения общественного транспорта.

«Были вопросы градостроительной политики. Приходили несколько инициативных групп, которые поднимали вопрос по поводу прохождения некоторых автомобильных дорог, по поводу генерального плана развития и некоторых территорий. И все это активно обсуждалось», — отметил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

По многим вопросам жители получили разъяснения сразу на встрече, по определенным темам требуется проработка. Глава округа поблагодарил всех за конструктивный диалог.

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