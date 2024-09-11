Администрация Шатуры провела выездной прием в поселке Осаново-Дубовое

Выездную встречу с жителями поселка Осаново-Дубовое провела администрация городского округа Шатура. Участие в ней принял глава округа, его заместители и специалисты образования, здравоохранения, культуры, ЖКХ, благоустройства и другие.

Прием населения провели в местном Доме культуры. С докладами выступили представители администрации муниципалитета и Министерства социального развития Московской области. Жителям рассказали о проведенном ремонте крыш в домах на улицах Школьной и Заводской, о планах на 2025 год по капитальному ремонту котельной. Также стало известно, что дома № 20 и № 22 на Школьной улице попадут в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Кроме того, на территории агропромышленного технопарка «Осаново-Дубовое» будет реализован крупный инвестпроект.

«Здесь планируется производство по выращиванию и переработке ценных пород рыб, а также изготовление биологически активных добавок для их кормления. Проекты будут реализованы к 2027 году», — сообщила замглавы городского округа Шатура Наталья Федорова.

Начальник окружного управления социального развития № 9 Министерства соцразвития Подмосковья Мария Четверткова напомнила о денежных компенсациях вместо земельного участка, а также о льготах для одиноко проживающих пенсионеров.

«С 1 июля увеличена до 20 тысяч рублей ежемесячная денежная доплата к пенсии для людей старше 65 лет. Перерасчет произведут проактивно, то есть никаких заявлений подавать не нужно», — сказала Мария Четверткова.

Также жители поселка смогли получить консультацию нотариуса и задать свои вопросы. Те, что требовали детальной проработки, администрация округа взяла на контроль.

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