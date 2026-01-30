Выездная администрация прошла в Химках

В школе № 29 в Химках прошла первая в этом году выездная администрация. Следующую встречу с жителями проведут 4 февраля в лицее № 21 в Сходне.

На встрече в Химках специалисты городских управлений и ресурсоснабжающих организаций приняли больше 50 обращений. Вопросы жителей касались разных тем.

«Мы зафиксировали все обращения. На большинство вопросов дали развернутые ответы на месте. Часть вопросов требует дополнительного изучения. Мы держим их на контроле и обязательно дадим обратную связь», — пояснила врио главы города Инна Федотова.

Муниципальный депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина подчеркнула, что формат выездных встреч удобен для горожан.

«Жителям не нужно ехать в администрацию. Они могут решить свои вопросы по месту, избежав лишней переписки. На встречах присутствуют депутаты, которые могут сразу учесть предложения жителей для развития округа», — сказала она.

Выездные администрации в Химках проводят каждую неделю в разных микрорайонах. Жители могут лично обсудить проблемы с представителями власти и получить консультации сразу от нескольких специалистов.