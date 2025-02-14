Выездная администрация прошла на предприятии в Пушкино

В поселке Лесные Поляны Пушкинского округа прошла «Выездная администрация», организованная на территории одного из предприятий. Этот формат работы позволил жителям напрямую задать вопросы и получить оперативные ответы. Всего рассмотрели около 30 обращений.

В ходе встречи особое внимание было уделено земельным вопросам. Жителям были представлены планы по развитию инфраструктуры поселка и решениям, направленным на повышение комфорта проживания в Лесных Полянах.

Значительное внимание было уделено и вопросам организации образовательного процесса. Родители высказывали свои предложения по улучшению учебной программы, делились идеями по повышению качества образования и обсуждали перспективы модернизации школ и детских садов.

Не остались без внимания и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Жители поднимали темы, касающиеся состояния жилищного фонда, а также качества предоставляемых коммунальных услуг и сервисов.