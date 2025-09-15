Выездная администрация пройдет в Старых Химках 17 сентября

В среду, 17 сентября, в Старых Химках пройдет 35-я выездная администрация с начала года. Профильные специалисты примут жителей с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Ватутина, дом 2 (лицей №7).

На приеме будут присутствовать представители ключевых управлений и служб городского округа. Жители смогут получить консультации и оперативно решить вопросы, связанные с социальным обеспечением и льготами, медицинским обслуживанием, жилищно-коммунальным хозяйством, безопасностью и правопорядком, развитием предпринимательства.

Формат выездной администрации уже доказал свою эффективность — он позволяет горожанам напрямую обращаться к профильным специалистам без предварительных записей и долгих ожиданий.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, организована возможность онлайн-обращения. Достаточно отсканировать QR-код, который будет размещен на месте проведения мероприятия, и заполнить специальную форму. Через нее можно предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявку на ремонтные работы или оставить отзыв о работе городских служб.