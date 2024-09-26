Дорогу проложат между школой №9 и детсадом №19 в Дмитрове

Выездная встреча администрации округа с жителями состоялась на улице Маркова в Дмитрове. Горожанам разъяснили, зачем ведутся работы по прокладке дороги между школой №9 и детсадом №19.

С инициативой обустройства трассы выступила Госавтоинспекция. Дорога с односторонним движением нужна для безопасности воспитанников детского сада и школьников. Кроме того, в результате будут устранены утренние пробки на других улицах города.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Людмила Докучаева рассказала, что проект строительства разработан с учетом всех норм безопасности. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.

Дорога будет начинаться от Аллеи славы, проходить мимо школы № 9 с выездом на улицу Профессиональную. Около детского сада № 19 обустроят парковочную площадку, куда можно будет организованно привозить детей.

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