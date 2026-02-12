Выездная администрация обсудила с жителями благоустройство и медицину в Красногорске

В поликлинике № 5 на Спасо-Тушинском бульваре местные жители лично поговорили с чиновниками и врачами. Встреча прошла 10 февраля в формате выездной администрации.

Посетители поднимали вопросы здравоохранения, уборки снега и транспортной доступности. Заместители главы округа, представители больницы и депутаты отвечали на обращения без формальностей. Каждую жалобу зафиксировали для дальнейшей проработки.

«В таком формате виднее проблемные зоны на территории. Многие вопросы решим в рамках месячника благоустройства: расчистим дорожки, исправим мелкие недочеты и вернемся с ответом к жителям», — отметила первый заместитель главы округа Наталья Тимошина.

Пациенты спрашивали о записи к специалистам, диспансеризации и работе регистратуры. Сотрудники поликлиники объяснили регламенты и рассказали о способах быстрого получения информации.

Отдельно обсудили транспорт. Жители пожаловались, что до поликлиники сложно добраться — ходит только автобус № 852. В ответ представители администрации сообщили, что на маршрут вывели дополнительные машины, а расписание скоро обновят.

Горожане также говорили о порядке во дворах и нехватке социальных объектов. В администрации заверили, что эти направления возьмут под особый контроль.