Выездная администрация для подмосковных управдомов прошла в Солнечногорске

Выездная встреча администрации нового формата прошла в Солнечногорске. В дискуссии приняли участие председатели и члены советов многоквартирных домов из восьми подмосковных округов, включая Волоколамский, Истру, Клин, Красногорск и Лотошино.

Они обсудили актуальные вопросы совместно с представителями правительства Московской области, местными органами самоуправления и ресурсоснабжающими организациями. На встрече присутствовали депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов, заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко, а также председатель Ассоциации советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Она отметила, что такой формат общения способствует установлению личного контакта и прямого диалога с жителями. Встреча была организована в соответствии с конкретными запросами активистов, что позволило пригласить представителей соответствующих ведомств.

В ходе обсуждений акцентировали внимание на вопросах состояния жилого фонда с учетом подготовки к осенне-зимнему периоду, взаимодействия с управляющими компаниями, а также на содержании контейнерных площадок.

Кроме того, управдомы обратились к Сергею Колунову с просьбой более подробно проинформировать о законодательных инициативах, связанных с расширением перечня газораспределительных организаций, уполномоченных на проведение технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».