Выезд на Волоколамское шоссе реконструируют в Нахабине

В Красногорске началась подготовка к реконструкции участка дороги Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево протяженностью один километр. Работы затронут участок от улицы Победы до улицы Севпартшколы.

Как сообщили в региональном Минтрансе, подрядчик приступит к разработке проекта в ближайшее время. Строительные работы должны закончиться в третьем квартале 2027 года.

В рамках реконструкции планируется расширить дорогу до четырех полос. Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайона и упростит выезд на Волоколамское шоссе. Проект также обеспечит удобный подъезд к станции МЦД «Нахабино».