Выезд на Волоколамское шоссе реконструируют в Нахабине

В Красногорске началась подготовка к реконструкции участка дороги Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево протяженностью один километр. Работы затронут участок от улицы Победы до улицы Севпартшколы.
Как сообщили в региональном Минтрансе, подрядчик приступит к разработке проекта в ближайшее время. Строительные работы должны закончиться в третьем квартале 2027 года.
В рамках реконструкции планируется расширить дорогу до четырех полос. Это улучшит транспортную доступность для жителей микрорайона и упростит выезд на Волоколамское шоссе. Проект также обеспечит удобный подъезд к станции МЦД «Нахабино».
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