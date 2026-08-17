Выезд из микрорайона Красногорский в Нахабине достроят к сентябрю

В Нахабине продолжается строительство новой дороги. Участок протяженностью около 350 метров соединит жилой сектор с трассой Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево, сообщили в региональном Минтрансе.

Строительная готовность объекта достигла 80%, а сдать его в эксплуатацию рассчитывают в сентябре 2026 года. Специалисты возводят двухполосную дорогу и мост через реку Грязевку. Застройщиком выступает государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного строительства».

Для участников движения оборудуют тротуары, велосипедные дорожки, освещение, ограждения и шумозащитные экраны. Безопасность на участке обеспечат камеры видеонаблюдения.

Работы ведутся в рамках госпрограммы. Ход строительства находится под постоянным контролем инспекторов Главгосстройнадзора Московской области.