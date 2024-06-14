Выдающихся жителей Воскресенска наградили в День города

В день рождения Воскресенска тружеников городского округа отметили наградами и благодарственными письмами. Праздничная программа с выступлением приглашенных артистов прошла в парке усадьбы Кривякино.

На Дне города чествовали тружеников и воскресенские пары, которые своим примером популяризуют семейные ценности и сохраняют традиции. В семье Сердюковых-Смолиных растут три прекрасные дочери. Мама — победитель конкурса «Педагог года», а папа служит в полиции.

«Мы сейчас входим в 10 городов Подмосковья по развитию предпринимательства и инвестиций, мы начинаем восстанавливаться, начинаем идти вперед. Но самое главное — мы становимся едины, чувствуем себя частичкой страны, нашего прекрасного города», — поздравил жителей глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Это волнительно, и мы рады, что семье уделяется такое большое внимание. Это внимание детям, в которых мы вкладываем свою любовь. Воспитываем их поддерживать национальные традиции, чтобы они ценили, любили и знали, что Россия — лучшая страна», — говорит Ирина Сердюкова-Смолина.

«Мы гордимся теми достижениями, которые были до нас, и я всем желаю, чтобы каждый верил в свои силы. В любом маленьком городе есть таланты, способные прославить свой край и всю Россию», — сказала депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

Церемонию награждения продолжили выступления лучших творческих коллективов округа. Гости пели, танцевали, поздравляли друг друга и говорили много теплых слов благодарности в адрес организаторов праздника.

Кульминацией концерта стало выступление группы «Лицей». Зрители с удовольствием подпевали исполнителям, услышав хорошо знакомые песни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».