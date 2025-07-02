Выдающихся выпускников округа наградили в Наро-Фоминске

Мероприятие состоялось на Молодежной площади. Отдельно отметили выпускников, которые в этом учебном году стали победителями интеллектуальных состязаний.

Денежные призы от главы Наро-Фоминского городского округа получили педагоги, подготовившие победителей олимпиад и медалистов.

«Дети сегодня получили свой первый документ — аттестат об окончании школы, это документ, который подтверждает их серьезные достижения в жизни. А впереди у них — новый рубеж, достижения, большие и маленькие победы, мы в этом уверены», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.