Выдающихся выпускников округа наградили в Наро-Фоминске
Церемония «Выпускник — 2025» прошла в Наро-Фоминске. На ней награды вручили лучшим школьникам муниципалитета.
Мероприятие состоялось на Молодежной площади. Отдельно отметили выпускников, которые в этом учебном году стали победителями интеллектуальных состязаний.
Денежные призы от главы Наро-Фоминского городского округа получили педагоги, подготовившие победителей олимпиад и медалистов.
«Дети сегодня получили свой первый документ — аттестат об окончании школы, это документ, который подтверждает их серьезные достижения в жизни. А впереди у них — новый рубеж, достижения, большие и маленькие победы, мы в этом уверены», — сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.
На сцене выступила творческая молодежь и профессиональные артисты. Подарком выпускникам от администрации округа стало выступление виртуозов из поп-диско-группы «Пауэр Бэнд».