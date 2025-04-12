Выдающихся работников сферы образования наградили в Чехове

Церемония награждения победителей, призеров и участников профессиональных педагогических конкурсов прошла в Чехове. На ней выдающимся представителям отрасли вручили грамоты и цветы.
Лучших преподавателей Чехова пришли поздравить представители администрации муниципалитета и Совета депутатов округа. Награды получили активные участники и победители профессиональных состязаний.
«Я хочу пожелать всем: и победителям, и участникам. Не бойтесь никаких препятствий, проходите сквозь них как сквозь стены, как мы умеем проходить свой жизненный путь. Будьте любимы учениками и любите их», — сказала председатель Совета депутатов муниципального округа Чехов Галина Козина.
К примеру, награду получил учитель труда и технологии гимназии № 7 Никита Закрева. Он стал лучшим классным руководителем муниципалитета и теперь готовится к участию во всероссийском конкурсе «Воспитать человека». Там он представит не только округ, но и Московскую область.
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