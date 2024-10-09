Выдающихся педагогов наградили в Солнечногорске

Торжественное мероприятие в честь Дня учителя прошло в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Педагогов и ветеранов сферы образования отметили почетными грамотами.

«Спасибо вам, учителя и воспитатели! Желаем вам успехов в вашей благородной деятельности. Мы стараемся поддерживать во всем ваш нелегкий труд, поэтому в округе капитально ремонтируются школы и строятся новые образовательные учреждения», — отметила Виктория Куракова.

Педагогов поздравили заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова и председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко. Творческие коллективы и солисты округа порадовали присутствующих творческими номерами. Также в фойе культурно-досугового центра организовали выставку детских рисунков «Учитель глазами ребенка» и «Моя любимая школа».

Сегодня в Солнечногорском округе трудятся более 2000 педагогов. Из них 733 — учителя с высшей квалификационной категорией, 416 — с первой квалификационной категорией, а также 77 молодых специалистов — что составляет примерно 5% от общего количества педагогических работников.

В Московской области для педагогов действуют различные меры поддержки. С 2021 года 10 учителей из Солнечногорска воспользовались социальной ипотекой.

В 2023 году 35 педагогов получили выплаты в размере 50 тысяч рублей, а 17 педагогов — 100 тысяч рублей. Кроме того, все молодые специалисты округа дополнительно получают ежемесячную выплату 6000 рублей.

В школе «Солнечная» работает один педагог по программе «Земский учитель» — Полина Кинева. Эта программа действует с 2020 года и позволяет учителям получить до миллиона рублей при переезде в сельские населенные пункты.

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